Va avanti il braccio di ferro tra Sami Khedira e la Juventus. Secondo quanto riporta Il Corriere di Torino, il calciatore non vuole rinunciare all'ultimo anno di contratto che vale 6 milioni di euro. L'entourage non ha dato il via libera alla rescissione del contratto e per questo va avanti il braccio di ferro tra l'ex centrocampista del Real Madrid e la dirigenza della Juve, pronta a svincolare il calciatore ma senza il pagamento dell'ultimo anno di stipendio.