685 minuti in Serie A. È questo il minutaggio di Sami Khedira in questo campionato, per un ruolo da comparsa nello scacchiere di Sarri risultando pressochè ininfluente. Per questo, come riporta Calciomercato.com, la Juventus ha ripreso i discorsi per la risoluzione del contratto del tedesco. La sua esperienza in bianconero è minata da infortuni da due anni a questa parte, per questo la dirigenza sta pensando di lasciare partire il centrocampista sia nell’ottica di svecchiare la rosa che di riduzione del monte ingaggi, percependo all’anno ben 6 milioni di euro. Dunque la trattativa per la rescissione è ripresa, ma in realtà era iniziata due anni fa. PRIMA CON ALLEGRI, POI CON SARRI – Khedira fu al passo d’addio per ben due volte, la prima sotto la gestione Allegri. Nell’estate del 2018 l’ex Real Madrid aveva trovato l’intesa con il Paris Saint-Germain, ma l’opposizione del tecnico livornese fermò la cessione del tedesco, premiato con un ricco rinnovo di contratto fino al 2021 a 6 milioni annui. Steso scenario la scorsa estate, quando sulla panchina si insediò Sarri che rimase stregato dalle sue qualità, chiedendo alla dirigenza di bloccare la rescissione in favore di diversi club (aveva diverse richieste da Turchia, Germania e Inghilterra). Ad un anno di distanza e con soli 685 minuti nelle gambe, la storia si ripete, ma questa volta l’epilogo sarà diverso.