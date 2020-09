Sami Khedira e un futuro ancora da scrivere, nonostante la volontà della Juventus di "liberarsene" quanto prima. I bianconeri hanno già fatto sapere all'entourage del giocatore di dover trovare una situazione, pure in tempi stretti. Al momento, il tedesco non ha intenzione di rescindere: per farlo, vorrebbe i sei milioni che gli spettano nell'ultimo anno di contratto. Dunque, muro contro muro, sbloccato neanche dall'ultima proposta di Fabio Paratici. Oltre due milioni e mezzo, la proposta juventina, che non ha trovato il favore del calciatore. Per il momento. Tempi stretti ma intenzioni ferme: la Juve resta positiva sulla rescissione.