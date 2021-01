2









Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Sami Khedira doveva lasciare la Juventus sin dallo scorso luglio. Un'azione che avrebbe infatti permesso ai bianconeri di liberarsi di costi molto importanti. Come scrive la Rosea, "sei milioni netti per l’ultima stagione, dodici al lordo, ecco perché la Juve avrebbe voluto chiuderla già a settembre, magari individuando una soluzione". Khedira, però, disse 'no'. Il motivo? Voleva individuare lui l'alternativa giusta, doveva piacergli, altrimenti non avrebbe firmato per la risoluzione. Ora, "i dodici milioni lordi che la Juve avrebbe voluto risparmiare all’inizio della stagione, diventano sei (tre netti), ovvero gli emolumenti che Khedira avrebbe dovuto percepire fino al prossimo 30 giugno".