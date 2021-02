19









Ha mosso qualcosa, l'addio di Khedira. Il centrocampista tedesco è pronto a tornare a casa, a Berlino, dove l'Hertha lo attende a braccia aperte. La Juve così riesce a recuperare qualcosa, esattamente quei sei milioni di euro che - al loro - avrebbe dovuto garantire all'ex Real Madrid. E adesso, dunque? Si può fare qualcosa nelle ultimissime ore di calciomercato?



I NOMI - Calciomercato.com porta all'attenzione alcuni nomi last minute che potrebbero fare al caso della Juventus. Se per il futuro piacciono Piccoli (Spezia) e Zirkzee (appena arrivato al Parma), il sogno juventino resta Olivier Giroud. Più che difficile: è impossibile in mezza giornata. Occhio però ai nomi caldi e vivi, a partire da quello di Pellé, svincolato, e poi Leonardo Pavoletti del Cagliari. Per Dzeko, invece, sembra non ci siano possibilità...