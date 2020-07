Sami Khedira vuole prolungare la sua avventura con la Juve: secondo La Gazzetta dello Sport, il tedesco vuole rimanere in bianconero anche nel prossimo anno. Il contratto è in scadenza nel giugno 2021, ma le ultime voci - e soprattutto la decisione di non raggiungere i compagni a Udine, ufficialmente è in Germania dove continua il recupero dall'ultimo infortunio che lo terrà ai box fino a fine stagioni - hanno rivalutato la possibilità che il centrocampista possa finalmente partire. Oltre a un ritorno in Germania, si fa largo l'ipotesi MLS.