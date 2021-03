A partire dalla scorsa estate, la Juventus ha adottato una politica di ringiovanimento della rosa che ha portato agli addii di Matuidi, Higuain e per ultimo Khedira. Una separazione faticosa, maturata solo a gennaio con il trasferimento all’Hertha Berlino. Prima di volare in Germania, la Juve tentò di inserire l’ex Real Madrid in un’altra trattativa di mercato. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, il club bianconero aveva fatto pervenire alla Roma, tramite intermediari, l’idea di scambiare il cartellino di Khedira con quello di Dzeko, in quel momento separato in casa a Trigoria. No secco dei giallorossi.