Il caso Dybala-Lukaku ha fatto perdere per un attimo le tracce delle altre voci di mercato - specialmente in uscita - in casa Juventus. Eppure, per quanto il grosso delle attenzioni sia rivolto verso Manchester, con anche il City che torna in copertina per l'affare Cancelo, ci sono ancora delle cessioni che Paratici dovrà sistemare al più presto. Una su tutte, vista la scadenza imminente del mercato in Premier League (8 agosto), è proprio Sami Khedira, sul quale dopo i tentativi del Fenerbaçhe è piombata prepotentemente l'Arsenal.



PISTA VIVA? - Come riporta Calciomercato.com, in casa Gunners si vive di opinioni contrastanti. Da una parte c'è la volontà del tecnico spagnolo Unay Emery, che abbraccerebbe volentieri Khedira per rinforzare il proprio centrocampo. Dall'altra, invece, c'è una dirigenza titubante che, ancora, non azzarda l'affondo. Nei piani dell'Arsenal, infatti, ci sarebbe sì la volontà di acquistare il giocatore, ma prima dev'essere lo stesso Khedira a liberarsi dal proprio contratto - scadenza nel 2021 - con la Juventus. A costo zero, quindi, seppur con una buonuscita: una condizione di cui si è parlato anche nelle scorse settimane e che se dovesse andare bene alla Juventus, potrebbe davvero riaprire un affare che, come si è acceso, ha immediatamente subito una frenata. Il tempo darà più risposte, per quanto poco ne rimanga.