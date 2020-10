Come riporta Sky Sport, Sami Khedira ha ribadito alla Juventus che non vuole andare via. Da tempo il club sta spingendo per la rescissione contrattuale, ma il centrocampista tedesco non ne vuole sentire, pretendendo l’intero stipendio dell’ultimo anno di contratto (6 milioni di euro) come buonuscita. Il braccio di ferro continua, senza segni di apertura. Nel 2020, Khedira ha totalizzato appena 28 minuti di gioca, in semifinale di Coppa Italia contro il Milan.