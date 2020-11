“Piena potenza, piena concentrazione”. Parole di determinazione, di chi non molla l’obiettivo ed è pronto a mangiarsi il rettangolo di gioco… provenienti da Sami Khedira. Il centrocampista della Juventus non è fuori rosa, si allena infatti con il resto dei compagni, è semplicemente fuori dal progetto. Il braccio di ferro sulla rescissione contrattuali per adesso pende dalla parte dell’ex Real Madrid, che ha rifiutato la proposta da parte della Juve del pagamento del 50% dello stipendio rimanente. Niente da fare, Khedira ha rifiutato, e su Instagram lancia messaggi da giocatore pienamente coinvolto nel nuovo ciclo targato Andrea Pirlo. Di cui non fa più parte.