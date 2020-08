Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, resta ancora in bilico la situazione di Sami Khedira. Il centrocampista classe 1987 è ormai fuori dal progetto tecnico di Andrea Pirlo, che non ha certamente aspettato il suo rientro dall'infortunio per ribadirgli la volontà di non puntare su di lui nella nuova stagione che sta per partire. Il tedesco avrebbe manifestato comunque la volontà di rimanere a Torino, dove ha ancora un anno di contratto: per liberarsi chiede infatti i 7 milioni di stipendio che gli spettano. Ovviamente, la Juve vorrebbe evitare di chiudere in questo modo e di rimetterci ulteriori soldi. Nei prossimi giorni sono attese novità.