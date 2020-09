1









Sami Khedira-Juventus, un braccio di ferro che il club bianconero spera di risolvere il prima possibile. Il tedesco continua a rifiutare le offerte di rescissione, pretendendo quasi l’importo intero dell’ultimo anno di contratto, ovvero 6 milioni di euro. La Juve tenterà di scongiurare lo scenario permanenza, ma qualora dovesse restare per la stagione in corso, come riporta Calciomercato.com le commissioni da destinare agli agenti ammontano a 850 mila euro.