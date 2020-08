1









Deciso il futuro di Higuain, la Juventus dovrà risolvere in fretta anche la situazione di un altro esubero di lusso come Khedira. La strategia è quella di tagliarlo dalla rosa ritenendo finito il ciclo in bianconero, al pari del Pipita, resta solo da capire tempistiche e modalità. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza della Juve avrebbe provato ad inserire il centrocampista tedesco nella trattativa per Edin Dzeko, la Roma apprezza il giocatore ma nutre forti dubbi sulla sua condizione fisica, compromessa nell’ultima stagione da numerosi infortuni.