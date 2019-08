Per chi è stato grande, molto grande, e si appresti a vivere l’ultima fase della carriera può essere difficile, alle volte, fare un passo indietro. Questione di orgoglio. Va letta in quest’ottica la posizione di Sami Khedira. Un centrocampista di prima grandezza, un professore di tattica capace di coniugare la fase difensiva e quella offensiva grazie alla capacità di inserimento ed al fiuto del goal. Purtroppo, anche per il tedesco gli anni passano e vanno a condizionare una salute che non sempre è stata benevola con il campione di origine tunisina. Alla Juve dal 2015, dopo aver vissuto una stagione ai margini Khedira è stato messo sul mercato dalla società bianconera. Il centrocampista tedesco però fatica a trovare una destinazione che sia conforme alle proprie esigenze: ha rifiutato le offerte pervenute da Besiktas e Fenerbahce ed attende l’Arsenal, la società più vicina al suo ingaggio. Occorre però fare in fretta perché il mercato inglese terminerà alle ore 17.00 dell’8 agosto. In caso di fumata nera sarà difficile trovare un’altra destinazione per il giocatore.