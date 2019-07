Secondo quanto riportato da Sky Sport, la scelta sul futuro di Khedira dipende unicamente da... Khedira. Nessun gioco di parole, ma solo che, date l'offerta dal Fenerbache e gli interessamenti dalla Germania, la dirigenza bianconera affida al giocatore la scelta di andare nella meta che preferirebbe. Non si esclude, sempre da Sky Sport, che il giocatore possa anche scegliere di continuare alla Juventus con un ruolo ridimensionato - forse, anche nell'ingaggio. Al momento, il Fener resta in pole. Su Matuidi invece, per chiudere il cerchio dei centrocampisti in uscita, si aspetta l'offensiva del Monaco.