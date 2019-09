Secondo quanto riportato da L'Equipe, la Juventus era ad un passo dalla cessione di Sami Khedira. Il giocatore tedesco, reintegrato nel progetto dopo essere stato ai margini della squadra per il primo mese di mercato, era infatti destinato al Lione, club con cui i bianconeri avevano trovato l'accordo. A far saltare il banco, sarebbe stato il tecnico lionese Sylvinho, che avrebbe detto 'no' al trasferimento di Khedira in Francia.