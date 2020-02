La Juventus e Maurizio Sarri sono pronti a riabbracciare Sami Khedira. Secondo quanto scritto da Sportmediaset, il tedesco tornerà e a disposizione del tecnico Sarri fra circa un mese. Un rinforzo prezioso per il centrocampo bianconero, che in questo periodo soffre parecchio. L’ex Real Madrid era fermo da dicembre, quando è stato operato al ginocchio. Il tedesco può contribuire a dare maggior copertura, inserimenti e sopratutto goal. La Juventus in mezzo al campo ha necessità di un giocatore come lui, per affrontare al meglio il finale di stagione.