Sami Khedira via dalla Juve. Una volontà ancora non diventata reale, ma con l'affare che potrebbe prendere piede nelle prossime ore. Il centrocampista della Juventus è in uscita dal club bianconero con l'Arsenal che preme per regalarlo a Emery, ma non ha chiuso il colpo. Come scrive Tuttosport, per convincere il giocatore a lasciare Torino, la Juve potrebbe dare una buonuscita al tedesco. Khedira così sarebbe pronto a volare a Londra.