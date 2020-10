Sami Khedira è ancora un problema. Il tedesco ha ormai deciso che lasciare Torino non rientra nelle sue priorità, che vuole restare in bianconero e provare a ritagliarsi un posto, nonostante le 92 partite saltate per infortunio dal 2015 ad oggi. La Juve ne farebbe a meno, anche perché guadagna 6 milion netti all'anno. E la fresca esclusione dalla lista Champions è un ulteriore segnale. Ma il tedesco non è d’accordo e per due mesi ha detto no alla risoluzione del contratto, riuscendo a restare in rosa. E intende restare fino all'ultimo giorno del suo contratto.