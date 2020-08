2









Un colpo clamoroso, un sogno di mercato. Dopo la stagione trionfale in Serie B, il Benevento vuole imporsi anche in Serie A. Inzaghi vuole giocatori esperti, profili in grado di giocarsi la salvezza e anche qualcosa in più, in grado di cambiare mentalità alla squadra. Ecco perché Sami Khedira è entrato nei desideri del club campano. E le quote di alcune agenzie di scommesse celebrano queste intenzioni: il passaggio dell'ex Real Madrid al Benevento nell'attuale finestra di calciomercato è più di un'idea.