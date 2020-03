Sami Khedira è pronto a riprendersi la Juventus dopo l'operazione al ginocchio dello scorso dicembre. Il centrocampista tedesco è anche tornato tra i convocati prima dell'esplosione del coronavirus in Italia e nel resto d'Europa. Con Daniele Rugani e Blaise Matuidi positivi al coronavirus anche Sami, come i suoi compagni di squadra, è in isolamento volontario a casa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, oltre ad allenarsi il tedesco sta imparando a suonare il pianoforte.