In casa Juve continua il braccio di ferro tra Sami Khedira e la società, che ha proposto a più riprese la risoluzione del contratto ma il giocatore non ne vuole sapere di anticipare la scadenza fissata al 2021. Secondo Sky Sport intanto si stanno aprendo delle possibili piste per il futuro de centrocampista: oltre a un timido sondaggio del Manchester United, su Khedira c'è anche il Psg, su richiesta dell'allenatore Tuchel grande estimatore del centrocampista.