Ancora tu cantava Lucio Battisti a metà anni ’70 e le stesse parole, firmate da Mogol, potrebbero essere cantate dai tifosi della Juve guardando la fotografia di Sami Khedira. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il tedesco, in predicato di partire per quasi tutta l’estate, ha bruciato la concorrenza riprendendosi il posto da titolare nel centrocampo della Juventus. Fermo quasi tutta la passata stagione a causa di ripetuti infortuni, Khedira ha saputo convincere Sarri che lo ha schierato titolare nelle prime due uscite stagionali. Difficile rinunciare all’intelligenza tattica del tedesco perciò in questa prima fase di assestamento è necessario avere tutto il suo fosforo perché la linea mediana funzioni. Per il futuro sarà indispensabile valutare l’età non più verdissima e i guai fisici che spesso ne hanno minato la costanza. Sarri dovrà essere bravo gestore e la profondità della rosa bianconera potrà giocare a suo favore.