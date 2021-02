La Juventus si sta avvicinando sempre di più alla cessione di Sami Khedira all'Hertha Berlino. La fine di un tormentone che si trascina da quest'estate, quando il centrocampista tedesco ha rifiutato la rescissione di contratto e non ha mai cambiato idea in questi mesi. Mancano davvero solo le firme con la squadra della capitale tedesca. Per il resto, Khedira è pure passato oggi alla Continassa per gli ultimi saluti e per svuotare il suo armadietto. Un giocatore che ha dato tanto alla causa bianconera, ma che in questa stagione è stato de factu fuori rosa.