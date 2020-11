4









Continua ad allenarsi, continua a far parte della Juve, almeno in linea teorica, perché di fatto è già da tempo fuori dal progetto tecnico di Andrea Pirlo. È sempre rimasto fuori finora e non verrà convocato nemmeno nelle prossime settimane, continuerà ad essere separato in casa, pur allenandosi regolarmente, fino a quando non lascerà la Juve. Una decisione chiara e netta, presa a inizio stagione dalla società è stata portata avanti da tutte le parti. Non importa quanto possa dare, se in buone condizioni, la Juve ha scelto la propria strada e non torna indietro. E dopo aver rifiutato tutte le proposte della Juve per una risoluzione del contratto anticipata entro il 5 ottobre, l'ultima delle quali vicina al 40-50% dell'ingaggio da 6 milioni netti, ora il tedesco ha voglia di tornare in campo. E qualcosa si muove.



IL FUTURO – Come riporta calciomercato.com, arrivati a gennaio, in una stagione che prevedere lo stipendio suddiviso in dieci mensilità e non dodici, Khedira quella somma nel frattempo l'avrà già incassata. Un nuovo accordo con la Juve andrà ritrovato, sulla base di cifre quindi già ridotte per quel che riguarda ancora stipendio in sospeso. Ma Khedira vuole ripartire e sta valutando ogni soluzione possibile. Con un occhio di riguardo rivolto alla Premier League, suo sogno. E' sempre stato considerato il prototipo del giocatore perfetto per ogni tecnico, apprezzato dai suoi allenatori molto più che dai tifosi, come... Carlo Ancelotti. E' proprio l'Everton ad aver mosso i passi più importanti verso di lui, perché nella corsa a un posto in Champions ecco che l'esperienza di Khedira potrebbe fare la differenza. Molto più che una semplice idea.