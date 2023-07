La Juventus ha messo Frank Kessie in cima alla lista dei desideri per rinforzare il centrocampo. Il club sta trattando con il Barcellona e adesso le parti sono più vicine a trovare un accordo. Se in precedenza gli spagnoli erano rigidi nel voler cedere l'ivoriano solo a titolo definitivo, mentre la Juve voleva un prestito con diritto di riscatto, adesso si sta parlando di un possibile obbligo di riscatto ma solo a determinate condizioni. Dialoghi in corso quindi, con i blaugrana che vorrebbero ottenere 15 milioni di euro per la cessione dell'ex Milan. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.