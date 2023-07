Davide Frattesi andato, Milinkovic-Savic diretto in Arabia, due dei possibili obiettivi bianconeri per il centrocampo sono svaniti e così il giro dei nomi ha preso una via diversa. Ora la neonata coppia Giuntoli-Manna ha dovuto riaprire il casting, con Lazar Samardzic nome nuovo su cui lavorare a prezzi ben più ragionevoli, e altre soluzioni che stanno tornando d'attualità. Tra le quali– Nei mesi scorsi dall'ambiente bianconero filtravano secche smentite perché gli obiettivi erano altri, almeno quelli primari, con un rinforzo a centrocampo che sarebbe diventato primario solo in caso di addio di Adrien Rabiot. Ma le cose sono cambiate e, forse, anche le condizioni di Pogba, oltre alle occasioni di mercato, hanno aperto le porte a nuovi colpi. Così, spiega calciomercato.com, i contatti con il suo entourage e il Barcellona sono ripresi, una richiesta di informazioni è stata effettuata pur sapendo che dalle parti della Continassa rimane la volontà di lavorarci solo a fronte di un prestito, magari con diritto di riscatto, a cifre ritenute sostenibili anche in virtù di un ingaggio a parametro zero come quello consumatosi appena un'estate fa.