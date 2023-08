Alle prese con l’esigenza di cedere per far cassa e liberare spazio in organico, intanto, Giuntoli continua a tener calde le altre tracce in entrata. Come quella che conduce a, la scorsa notte tenuto in panchina da Xavi nell’amichevole da ex del suo Barcellona contro il Milan: «Il suo futuro? Il ragazzo conosce qual è la sua situazione», le sibilline parole del tecnico blaugrana dopo la gara. Il club spagnolo spinge per la sua partenza, lui nicchia e intanto ammicca ai sondaggi del. Lo riporta Tuttosport.