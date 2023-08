Laaveva messo Westonnella lista degli esuberi, quelli da cui monetizzare con le cessioni. Salvo poi il cambio idea e la scelta di portarlo con la Vecchia Signora negli Stati Uniti in tournée lavorando ad alternative sul mercato. Il centrocampista è stato sempre impiegato nel centrocampo di Allegri e ora le sue sorti potrebbero cambiare. Saltata la trattativa che avrebbe portato a Torino dal Barcellona Frank, in cima alla lista dei desideri di Max, ora si potrebbe virare su McKennie.Dopo il prestito ai Leeds, era lo scorso gennaio quando lasciava Torino per trasferirsi in Premier League ora McKennie potrebbe essere l'arma in più di Allegri per la nuova stagione. A riferirlo è SkySport. Il centrocampista nel corso della torunèe avrebbe convinto. La decisione definitiva comunque verrà presa a breve.