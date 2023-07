Il nuovo responsabile della prima squadra, Giuntoli, ha seguito il gruppo negli Stati Uniti e avrà l’occasione di arricchire il suo database con informazioni sempre nuove, ancora più a contatto con l’ambiente squadra. E come scrive Tuttosport, c’è anche più tempo, contrattempi a parte, per portare avanti con il Barcellona il discorso aperto per portare a Torino un rinforzo come Franck Kessie: servirà altro tempo, ma i primi abboccamenti lasciano ben sperare.