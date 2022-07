Da Regensburg – Ratisbona in italiano -, a Monaco di Baviera ci sono circa 120 chilometri. Facile immaginare, quindi, come sia "facile" da quelle parti, se dotati di talento e potenzialità fuori dal comune, finire nella fitta rete degli scout del. È quello che è successo, a soli 7 anni, a, nato proprio a Regensburg, dove ha cominciato a giocare nella squadra giovanile, il 4 maggio 2005 da padre turco e madre tedesca.: da Monaco a Torino, con la volontà di sbocciare definitivamente e affacciarsi sul calcio che conta. A forza di gol e assist ha scalato le gerarchie e le squadre del settore giovanile bavarese, fino a giocare da sotto età nell’Under 19. Trequartista che fa di tecnica, velocità e tiro i propri punti di forza,, anche in questo caso da sotto età, con la possibilità di affacciarsi presto all’Under 23.Intanto,. Lo ha fatto nel primo test amichevole ufficiale, contro il Valencia nel torneo internazionale di Aesch, a Basilea.: tiro al volo da fuori area che, complice deviazione della difesa, è andato ad infilarsi alle spalle del portiere avversario. Partito da trequartista centrale,: libero di muoversi e svariare da destra a sinistra, ha mostrato grande personalità nel cercare palla e dialogo con i compagni, oltre ad intelligenza tattica negli inserimenti e nel duettare con la prima punta, Turco.Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino. D’altronde non è un caso se il ragazzo, a soli 10 anni, è stato messo sotto contratto con l’Adidas.