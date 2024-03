Hakan"coccola" Kenan. Il centrocampista dell', intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, ha parlato anche del giovane connazionale in forza alla, con cui sta condividendo i giorni nel ritiro della: "Sta crescendo, come altri 2-3 elementi giovani che abbiamo in squadra", il suo commento.Kenan Yildiz è stato impegnato con lamaggiore in un match amichevole perso per 1-0 contro l’Ungheria: come riporta la Juve sul proprio sito ufficiale, alla Puskas Arena è decisiva la rete per i padroni di casa firmata da Szoboszlai su calcio di rigore assegnato dall’arbitro per il tocco di braccio di Unal. Il giovane attaccante turco, schierato titolare da Montella, è rimasto in campo 76' minuti, sfiorando in un paio d’occasioni il gol.