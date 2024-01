Mentre lada una parte ragiona sul rinnovo di contratto che scadrà nel giugno del 2025, dall’altra ragiona su prestito a fine mercato in modo da consentirgli di giocare con maggiore continuità. E, contestualmente, di risparmiare una parte dell’ingaggio che si aggira sui 3 milioni netti. Una dinamica, quella relativa a Kean, accelerata innegabilmente dalla conferma di Yildiz che nelle ultime tre gare ha segnato due gol e ha propiziato un’autorete. La Juve dovrà cercare una squadra che Kean consideri adeguata alle proprie ambizioni tanto all’estero quanto in Italia. Magari con la prospettiva di inserirlo in qualche affare futuro. Occhi aperti su Kean, dunque, in attesa che possa tornare a scavallare sul campo. Lo riferisce Tuttosport.