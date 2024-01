Calciomercato Juve, Kean può partire in prestito

Moise la devi smettere con questa cosa pic.twitter.com/yYqdRHEMLW — maria rosaria (@juveobsessed) December 28, 2023

Durante il podcast 19F, si è verificato un divertente momento tra i bianconeri. Quando lo statunitense ha chiesto all'attaccante italiano se giocherebbe mai per il Milan, la risposta di Kean è stata piuttosto arguta. Dopo un breve silenzio, ha risposto con un sorriso, affermando: "Però amo la Juve". Questa battuta ha aggiunto un tocco leggero alla conversazione. Curiosamente, Kean, pur essendo tifoso del Milan da bambino e oggetto di voci di mercato verso i rossoneri, ha confermato il suo attaccamento alla. La situazione ha suscitato interesse sui social media, con il like di, grande amico di Kean, a un video virale riguardante l'episodio.Il siparietto, però, ora sembra assumere tutto un altro significato. La notizia di questa sera, infatti, é che Kean potrebbe lasciare la Juventus in prestito nella sessione di mercato di gennaio