Questa sera contro l'Atalanta Moiseavrà una maglia da titolare in attacco accanto a Federico Chiesa, complici anche le assenze. Stando a quanto riferisce l'edizione odierna de La Stampa il centravanti non può fallire per due motivi. Il primo è accorciare la distanza su chi lo precede nelle gerarchie, il secondo è convincere del suo valore anche il nuovo CT della Nazionale Luciano Spalletti.