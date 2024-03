KEAN FAVORITO



FUTURO IN BILICO

La sconfitta contro il Napoli ha inevitabilmente lasciato delle scorie in casa, ma al tempo stesso ha messo in risalto quanto di buono fatto dalla squadra di Allegri sul prato del Maradona. Le occasioni da gol create sono state tantissime, con Dusan Vlahovic che deve accollarsi il peso delle rsponsabilità per almeno 3 opportunità nitide clamorosamente mancate. L'attaccante serbo però non potrà riscattarsi nel prossimo turno contro l'a causa della squalifica subita e proprio per questo Allegri sarà chiamato a reinventare l'attacco.Difficile pensare ad una coppia formata da Chiesa e Yildiz e di conseguenza diventa scontata la presenza di uno trae Milik. L'attaccante italiano ha fatto il suo rientro dall'infortunio e ora è a completa disposizione di mister Allegri., che gli avrebbe garantito sicuramente un maggior minutaggio rispetto a quanto ottenuto fino ad oggi.che è pronto ad entrare nel vivo in questo finale di stagione, sia per giocarsi una chance di partecipare al prossimo Europeo, ma anche per mettersi in mostra in vista di quella che sarà la sessione di mercato.