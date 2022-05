La stagione appena conclusa non è stata particolarmente idilliaca per la Juve, abituata a vincere sempre e che ha dovuto chiudere la sua prima annata senza alcun trofeo dopo più di 10 stagioni. Questo, ha inevitabilmente generato un clima di apprensione all'interno di tutto l'ambiente, con i dirigenti che sono già a lavoro da tempo per tentare di consegnare a Max Allegri una rosa già completa e definita prima che inizi il ritiro. In attesa di capire quali saranno gli esiti delle trattative che potrebbero portare Ivan Perisic, Paul Pogba e Angel Di Maria all'ombra della Mole, Madama deve anche risolvere alcune situazioni interne.



RISCATTO E VIA - Una di queste è certamente quella legata al futuro di Moise Kean, ancora del tutto in bilico e soprattutto, molto lontano da Torino. L'attaccante italiano non ha convinto ne i tifosi ne tantomento Allegri e proprio per questo, la sua partenza sembra ormai una cosa certa. Resta però da capire come e quando l'ex Everton farà il suo addio dalla Continassa, dato che la strategia dei bianconeri lascia intendere che ci sarà un riscatto. L'idea della Juve è infatti quella di completare l'operazione con l'Everton, per poi rigirare il cartellino dell'attaccante presumibilmente al Psg. I francesi sono infatti fortemente interessati alla situazione e riaccoglierebbero il loro ex giocatore a Parigi. Bisogna però prestare attenzione anche al West Ham, dato che nell'ultimo viaggio a Londra di Cherubini, sembrano esserci stati dei contatti tra le parti per capire quale sia il reale margine dell'operazione. Insomma, al momento è ancora tutto in discussione, tranne la sua permanenza a Torino.