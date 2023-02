Come spiegano i colleghi di Calciomercato.com, dietro al cambio di agente di Moise(che il 13 novembre scorso è passato da Enzo Raiola ad Alessandro Lucci) potrebbe esserci anche la voglia di cambiare aria a fine stagione, anche alla luce delle sue continue difficoltà in bianconero. La missione, però, non appare facile innanzitutto perché la, per motivi di bilancio, dovrebbe incassare più di 30 milioni da un'eventuale cessione, considerando che all'ne sono già stati versati 28 più 3 di bonus. I prossimi mesi, quindi, saranno decisivi per l'attaccante, sia per contribuire alla causa della Vecchia Signora che per rilanciarsi in ottica calciomercato.