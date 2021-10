Dopo la vittoria nel Derby della Mole, un'altra soddisfazione per Moise Kean. Infatti, dovrebbe essere lui il sostituto di Ciro Immobile designato da Roberto Mancini per la Nations League. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ​la FIGC ha già inoltrato alla UEFA una richiesta ufficiale per inserirlo nella lista dei convocati. Partirà insieme ai compagni: ​Bonucci, Bernardeschi, Chiellini, Chiesa, Locatelli.