Sono bastati pochi minuti a Moiseper risultare tra i peggiori in campo del match tra. E i giornali, anche questa volta, non gli hanno risparmiato qualche critica. "Si mangia il mangiabile, davanti a. Non mostra la fame del bomber, sembra prigioniero di una certa sufficienza. Non contribuisce neppure a tenere su la squadra. Gli manca la cattiveria da Juve", scrive La Gazzetta dello Sport che gli attribuisce un 5. Mezzo voto in più da parte di Tuttosport - "Appena entrato ha due occasioni, sulla prima è bravo Terracciano, la seconda la cicca. Lotta, ma pecca un po' troppo in precisione" - e da Il Corriere dello Sport: "Non molto diverso dal solito: frenetico, volenteroso, assetato di gloria e terribilmente impreciso". Noi de ilBianconero.com lo abbiamo bocciato con un 5: "Entra e ha l'occasione dell'eroe. Non una, ma due volte. Eh, fatica".