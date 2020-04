1









Moise Kean torna in Serie A? Secondo l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l'attaccante ex Juve è finito nel mirino dell'Everton al cui allenatore Carlo Ancelotti piacciono Lozano e Allan, suoi ex calciatori proprio al Napoli. I club ne stanno già parlando e secondo quanto si apprende è "affiorato il nome di Moise Kean come potenziale e parziale contropartita tecnica. L’idea resta stuzzicante per il Napoli: Carletto è sempre molto interessato a Lozano e Allan, per abbattere il valore del pacchetto Kean potrebbe diventare una contropartita interessante". Kean tornerà a Torino da avversario?