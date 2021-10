Moisedi nuovo in gol all'. Domenica sera la rete del classe 2000 ha consentito alladi battere ladi Josè Mourinho tra le mura amiche e di rilanciarsi in classifica dopo le difficoltà di inizio stagione. Il giovane attaccante, già a quota due centri in tre partite di campionato da titolare, non segnava nella "casa" bianconera dall'aprile 2019: allora l'avversario di turno era il, che Kean punì con un preciso diagonale di destro consegnando la vittoria alla sua squadra.