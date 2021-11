Come raccontato dal sito ufficiale della, Moiseè tornato a lavorare in gruppo. Il centravanti bianconero ha infatti smaltito il problema muscolare che l'aveva allontanato dal campo alla vigilia di Inter-Juve. Ecco il comunicato della società.​Dopo l’allenamento pomeridiano nella giornata di ieri, prosegue il lavoro dei bianconeri. Questa mattina i giocatori rimasti a disposizione di Mister Allegri durante quest’ultima pausa per le Nazionali si sono ritrovati per una nuova seduta di allenamento che si è focalizzata sulla parte atletica. Domani appuntamento fissato nuovamente per il mattino.