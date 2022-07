Moiseè stato il più brillante, in questi primi giorni di preparazione in casa. Si è presentato tirato a lucido e Massimiliano Allegri gli sta dando fiducia, mettendo sull'esterno di sinistra un cartellino con il suo nome. Quello dovrebbe essere il suo ruolo, ma il piano di mercato non cambia. Come sottolinea il Corriere dello Sport, in caso di offerta allettante Kean rimane uno dei sacrificabili.