Moise, alla stampa francese, ha raccontato un retroscena con: "C'è una storia che non dimenticherò mai. Avevo 15 anni, entrai per la prima volta negli spogliatoi della squadra professionistica della Juventus, e lì Mario Mandžukić mi disse: 'Cosa ci fai qui?'. Dico: 'Mi hanno mandato qui'. Poi continua: 'Non pensare di restare qui, rimani forse una settimana e poi te ne vai'. Lì, mi dico: 'Wow, voleva mostrarmi quanto fosse difficile'. In quel momento ho imparato molte cose, anche se mi chiedevo se fosse solo cattivo o se fosse per aiutarmi. Oggi so che lo ha fatto per aiutarmi e perché mi voleva bene".