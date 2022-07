Moisesorprende tutti. Come raccontato da Goal, l'attaccante classe 2000 si è presentato al ritiro della"tirato a lucido", tanto che in questa prima settimana di lavoro allaprima della tournée americana ha proposto numeri davvero brillanti nei test atletici, facendo sorridere Massimiliano, lo staff e tutti i compagni. Indubbiamente una buona notizia per la squadra bianconera, di cui ancora non si sa se l'ex PSG farà parte per la prossima stagione. La certezza è che un Kean in grande spolvero potrà rivelarsi sicuramente utile alla causa Juve, eventualmente anche in chiave mercato.