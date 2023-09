Moisesi è visto poco fin qui. Prima le decisioni di Allegri, poi il problema alla tibia che va avanti da più di un mese e così l'attaccante azzurro in campo non c'è andato quasi mai. Il problema è una contusione ossea alla tibia sinistra, che lo ha costretto a saltare anche il Lecce dopo aver sentito il riacutizzarsi del dolore. Ma vorrebbe recuperare per l'Atalanta e magari candidarsi per un posto nella trasferta, in cerca di gol e di minuti.