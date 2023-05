Come racconta il Corriere dello Sport, con il rientro di tutti gli altri attaccanti (Milik e Vlahovic, Chiesa e Di Maria) ecco cheè tornato di nuovo saldamente in coda alle gerarchie di Allegri, nonostante il rapporto gol segnati-minuti giocati sia il migliore del reparto bianconero, una rete ogni 156,5 minuti (per Vlahovic una ogni 210 minuti, per Milik una ogni 208 minuti, per Di Maria una ogni 254 minuti, per Chiesa addirittura una ogni 574,5 minuti). Contro la Cremonese intanto tornerà in campo, che sia dall'inizio o a partita in corso Kean potrà nuovamente provare a giocarsi le sue chances.