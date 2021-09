Ciao belle e vecchie abitudini pic.twitter.com/hUqLHxfVoh — ghita (@Maghi_98) September 10, 2021

Nonostante manchi poco al big match contro il Napoli, nonostante l'emergenza, il clima all'interno del ritiro della Juventus sembra disteso. La cena in albergo di questa sera è stata l'occasione giusta per rispettare un rito che da anni vige all'interno dello spogliatoio bianconero: i nuovi arrivati devono cantare davanti a tutti. Un modo per togliersi di dosso l'imbarazzo. E questa volta è toccato a Moise Kean che, ripreso da Bernardeschi, ha mostrato le proprie abilità a rappare.