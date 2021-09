La Juventus affronterà in sequenza il Chelsea e il Torino con un solo attaccante di ruolo a disposizione, dato il doppio infortunio di Dybala e Morata e la lungodegenza di Kaio Jorge: l'attacco bianconero in Champions e nel derby graverà sulle spalle di Moise Kean.

E come si sente in tutto questo l'attaccante della Juve? Oggi ha pubblicato su Instagram questa foto in cui "si prepara segretamente a porte chiuse". Tra mercoledì e sabato vedremo i risultati di questa preparazione.